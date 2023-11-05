В Израиле заговорили о применении ядерного оружия в Газе

Эти заявления осудили в Палестине

В Израиле прозвучали провокационные заявления о возможном применении в секторе Газа ядерного оружия. Этого не исключил министр по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху. Он назвал применение ядерного оружия одной из возможностей в борьбе с ХАМАС.

Слова министра в первую очередь осудили в самом Израиле. Затем это заявление Элияху прокомментировали в руководстве ХАМАС. Там назвали его террористическим и преступным. Представитель палестинской организации также отметил, что такие заявления невозможны без поддержки США израильских действий в секторе Газа, сообщает РИА Новости.

Официально Израиль не входит в мировой ядерный клуб, но, по некоторым данным, Тель-Авив располагает оружием массового поражения. Научные разработки в военной ядерной сфере Израиль вёл ещё в 80-90-годах прошлого века.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. За это время погибли более десяти тысяч человек с обеих сторон. Подавляющее большинство – мирные жители палестинского анклава, в том числе дети и женщины.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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