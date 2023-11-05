В первый день выставку-форум "Россия" посетили почти 200 тысяч гостей

Экспозиция открылась 4 ноября

Более 190 тысяч человек посетили выставку-форум "Россия" в первый день работы, сообщает РИА Новости. Уникальная экспозиция была открыта на ВДНХ в День народного единства.

Международная выставка-форум "Россия" презентует главные достижения страны во всех отраслях. Она будет работать на ВДНХ до 12 апреля 2024 года.

Свои успехи демонстрируют в Москве 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, два десятка компаний. На стендах - чудеса робототехники, макеты самолётов и даже модель ядерного реактора. В дни работы выставки запланированы выступления российских артистов.

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