ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В первый день выставку-форум "Россия" посетили почти 200 тысяч гостей

15:26
  • воскресенье
  • 05 ноября 2023

Экспозиция открылась 4 ноября

Более 190 тысяч человек посетили выставку-форум "Россия" в первый день работы, сообщает РИА Новости. Уникальная экспозиция была открыта на ВДНХ в День народного единства.

Международная выставка-форум "Россия" презентует главные достижения страны во всех отраслях. Она будет работать на ВДНХ до 12 апреля 2024 года.

Свои успехи демонстрируют в Москве 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, два десятка компаний. На стендах - чудеса робототехники, макеты самолётов и даже модель ядерного реактора. В дни работы выставки запланированы выступления российских артистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Открытие международной выставки-форума "Россия" на территории ВДНХ
Открытие международной выставки-форума "Россия" на территории ВДНХ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.