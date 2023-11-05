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Иран предупредил США о "серьёзном ударе"

16:19
  • воскресенье
  • 05 ноября 2023

Заявление сделал министр обороны

В Иране пригрозили "серьёзным ударом" по США, если те не прекратят войну в Газе. С грозным предупреждением в адрес Вашингтона выступил министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани, сообщает агентство Tasnim.

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"Наш совет американцам - немедленно прекратить войну между Израилем и Палестиной, а также обеспечить прекращение огня, иначе США получат серьёзный удар", - сказал глава военного ведомства Ирана.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. За это время погибли более десяти тысяч человек с обеих сторон. Подавляющее большинство – мирные жители палестинского анклава.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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