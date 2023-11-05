Россия нанесла удар по военной технике на аэродроме под Полтавой

Все цели поражены

На аэродроме Миргород в Полтавской области уничтожена на стоянках украинская авиационная техника. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, на аэродроме Днепр поражён склад авиационных бомб и ракет, а силами ПВО России за сутки сбиты 13 крылатых и противокорабельных ракет Storm Shadow и "Нептун". Кроме того, уничтожены 17 беспилотников противника в ДНР, ЛНР и в Запорожской области.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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