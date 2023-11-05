Мужчина, захвативший дочь в заложники, сдался полиции Гамбурга

Никто не пострадал

Мужчина, который более 14 часов удерживал в заложниках свою дочь в аэропорту Гамбурга, сдался после переговоров с полицией. Девочка не пострадала.

Ранее удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 35-летний этнический турок. Накануне поздно вечером на автомобиле без номеров он прорвался в зону обслуживания самолётов и припарковался возле пассажирского лайнера авиакомпании Turkish Airlines.

Там мужчина выбросил из окна две бутылки с зажигательной смесью, сделал несколько выстрелов, после чего забаррикадировался в машине. Причиной его действий могли стать разногласия с женой из-за опеки над дочерью, которую он хочет вывезти в Турцию.

Пострадавших среди пассажиров лайнера нет. Аэропорт всё это время оставался закрытым. Сотни рейсов были задержаны или перенаправлены в другие воздушные гавани, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"