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На Замоскворецкую линию метро выйдут поезда "Москва-2020"

19:12
  • воскресенье
  • 05 ноября 2023

Уже в следующем году

В 2024 году на Замоскворецкой линии Московского метрополитена появятся современные поезда "Москва-2020". Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что машинисты зелёной ветки уже начали проходить обучение на новых составах.  Переподготовку в депо "Сокол" пройдут больше 350 человек.

За последние три года город закупил более тысячи вагонов современных поездов. Они пользуются популярностью у москвичей. В поездах - широкие двери, кондиционеры, розетки для зарядки техники; в составах нет соединений между вагонами.

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