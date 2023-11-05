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В Петербурге простились с Юрием Темиркановым

18:54
  • воскресенье
  • 05 ноября 2023

Маэстро нашёл покой на Комаровском кладбище

В Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с дирижёром Юрием Темиркановым. Маэстро похоронен на Комаровском кладбище, сообщает "Интерфакс".
Умер дирижер Юрий Темирканов

Траурная церемония проходила в Большом зале филармонии. Проститься с Темиркановым пришли сотни людей. Среди них были директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, дирижер Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии Владимир Альтшулер, губернатор Петербурга Александр Беглов.

Вечером на исторической сцене Мариинского театра проходит концерт памяти Юрия Темирканова. Дирижирует Симфоническим оркестром Мариинского театра Валерий Гергиев.

Народный артист СССР Юрий Темирканов ушёл из жизни 2 ноября. Ему было 84 года. С 1988 года он руководил академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии.

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