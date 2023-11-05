В Турции предотвращена попытка захвата авиабазы США

Полиция разогнала митингующих

В Турции участники акции против Израиля попытались прорваться на американскую авиабазу Инджирлик. Полиции пришлось останавливать их слезоточивым газом и водомётами.

В толпе были заметны флаги Турции и Палестины, митингующие выкрикивали антиизраильские лозунги, сообщает агентство DHA.

Акции против действий Израиля проходят по всему миру. Митинги в европейских столицах собирают сотни тысяч участников. Несколько стран, в том числе Турция, отозвали из Тель-Авива своих послов для консультаций.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. За это время погибли более десяти тысяч человек с обеих сторон. Подавляющее большинство – мирные жители палестинского анклава.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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