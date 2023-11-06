Тысячи жителей Приморья остались без света из-за ледяного дождя

Под тяжестью льда оборвались провода ЛЭП

Владивосток во власти непогоды. В городе за сутки выпали две месячных нормы осадков. Их принёс южный циклон.

Сегодня утром сильный дождь превратился в ледяной. Подтоплены несколько участков дорог. Часть Владивостока осталась без электричества. К вечеру ожидается понижение температуры, гололёд и снежный накат. Во время метели ветер может усилиться до 30-ти метров в секунду.

В соцсетях уже появились кадры ледяного дождя в Лесозаводске. Там повалены деревья, повреждена ЛЭП, обесточены дома. Сейчас в городе введен режим ЧС, сообщает "ТВ Центр".

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