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Тысячи жителей Приморья остались без света из-за ледяного дождя

10:01
  • понедельник
  • 06 ноября 2023

Под тяжестью льда оборвались провода ЛЭП

Владивосток во власти непогоды. В городе за сутки выпали две месячных нормы осадков. Их принёс южный циклон.

Дороги Москвы превратились в каток из-за ледяного дождя
Жители Владивостока вышли на субботник после ледяного дождя

Сегодня утром сильный дождь превратился в ледяной. Подтоплены несколько участков дорог. Часть Владивостока осталась без электричества. К вечеру ожидается понижение температуры, гололёд и снежный накат. Во время метели ветер может усилиться до 30-ти метров в секунду.

В соцсетях уже появились кадры ледяного дождя в Лесозаводске. Там повалены деревья, повреждена ЛЭП, обесточены дома. Сейчас в городе введен режим ЧС, сообщает "ТВ Центр".

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