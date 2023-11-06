В Минобороны рассказали о подвиге капитана Хабдулова

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о подвигах наших военнослужащих в ходе СВО. Капитан Ильдар Хабдулов, командир расчёта ЗРК с подчинёнными замаскировал боевую машину и занял позицию.

Когда противник начал вести обстрел приграничного населённого пункта из реактивной системы залпового огня, ни один из вражеских снарядов не достиг цели. Все они были уничтожены нашим подразделением.

Командир отряда "Барс-2" Василий Егоров с товарищами занял важный опорный пункт ВСУ. Неприятель предпринял попытку отбить утраченные позиции, но был остановлен.

Прицельным огнём уничтожены вражеские бронемашина, два пикапа с тяжёлым вооружением и свыше отделения радикалов. Егоров эвакуировал около десяти раненых добровольцев с поля боя, чем спас им жизнь, сообщает "ТВ Центр".

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