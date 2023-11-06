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В Минобороны рассказали о подвиге капитана Хабдулова

11:22
  • понедельник
  • 06 ноября 2023

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о подвигах наших военнослужащих в ходе СВО. Капитан Ильдар Хабдулов, командир расчёта ЗРК с подчинёнными замаскировал боевую машину и занял позицию.
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Когда противник начал вести обстрел приграничного населённого пункта из реактивной системы залпового огня, ни один из вражеских снарядов не достиг цели. Все они были уничтожены нашим подразделением.

Командир отряда "Барс-2" Василий Егоров с товарищами занял важный опорный пункт ВСУ. Неприятель предпринял попытку отбить утраченные позиции, но был остановлен.

Прицельным огнём уничтожены вражеские бронемашина, два пикапа с тяжёлым вооружением и свыше отделения радикалов. Егоров эвакуировал около десяти раненых добровольцев с поля боя, чем спас им жизнь, сообщает "ТВ Центр".

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