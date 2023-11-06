Рассекречены документы об освобождении Киева

6 ноября 2023 года исполнилось 80 лет со дня этого события

Важная дата в истории Великой Отечественной войны. Ровно 80 лет назад в результате крупнейшей наступательной операции советских войск от фашистов был освобождён Киев.

Этому событию Минобороны посвятило мультимедийный познавательный раздел на своем сайте. Там представлены архивные рассекреченные документы - оперативные карты, политдонесения, журналы боевых действий и наградные листы.

Разгром группировки врага на правом берегу Днепра стал переломным моментом, стратегическим успехом, повлиявшим на исход всей войны. За одну ночь на Лютежском плацдарме 3-я гвардейская танковая и 38-ая армии сосредоточили на узком участке фронта мощную группировку и нанесли сокрушительный удар, сообщает "ТВ Центр".

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