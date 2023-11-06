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Правящая партия Молдавии теряет позиции после местных выборов

10:20
  • понедельник
  • 06 ноября 2023

Выигрывают сторонники Игоря Додона

В Молдавии завершается подсчёт голосов на прошедших местных выборах. К этому часу очевидно: правящая проевропейская партия "Действие и солидарность" теряет свои позиции, сообщает "ТВ Центр".

Её кандидаты проигрывают борьбу за пост мэра в 30-ти из 36-ти городов. А лидируют представители "Партии социалистов" бывшего президента Игоря Додона и других объединений.

Вероятнее всего, на своём посту останется и мэр Кишинёва. По предварительным результатам, лидер оппозиционного движения "Национальная альтернатива" набирает более 50% голосов.

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