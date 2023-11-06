Жители юга России наблюдали редкое природное явление

Такого давно не было
Насладиться чарующими видами северного сияния смогли этой ночью жители ряда российских регионов. Редкое оптическое явление появилось на вечернем небе даже в южных широтах страны.
В Краснодаре и Крыму оно было необычного красного цвета. Практически весь спектр могли видеть жители от Сибири и Урала до Калининграда и Татарстана.
Учёные объясняют аномалию мощнейшей вспышкой на Солнце. Накануне возмущение геомагнитного поля достигло третьего уровня из пяти возможных. Подобного не было более 20-ти лет, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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