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Жители юга России наблюдали редкое природное явление

11:02
  • понедельник
  • 06 ноября 2023

Такого давно не было

Насладиться чарующими видами северного сияния смогли этой ночью жители ряда российских регионов. Редкое оптическое явление появилось на вечернем небе даже в южных широтах страны.

В Краснодаре и Крыму оно было необычного красного цвета. Практически весь спектр могли видеть жители от Сибири и Урала до Калининграда и Татарстана.

Учёные объясняют аномалию мощнейшей вспышкой на Солнце. Накануне возмущение геомагнитного поля достигло третьего уровня из пяти возможных. Подобного не было более 20-ти лет, сообщает "ТВ Центр".

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