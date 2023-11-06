Приморье приходит в себя после мощного циклона

Ледяной дождь оставил жителей края без света

В Приморском крае ликвидируют последствия мощного циклона. На регион обрушились ледяной дождь, снег и сильный ветер. В семи районах частично нарушено энергоснабжение. В Лесозаводске введён режим ЧС, а во Владивостоке выпали две месячные нормы осадков, город затопило.

На низменных участках дорог образовались глубокие лужи. Чтобы проехать, водителям приходится фактически уходить по капот под воду. Но не у всех это получается, некоторые застревают на полпути. Даже в выходной день из-за подтоплений на дорогах многочисленные заторы. Тем, кто рискнул, но не сумел преодолеть водные преграды, приходится выталкивать свои машины.

На улице Космонавтов сразу несколько автомобилей затопило почти по крышу. Владельцам пришлось по шею заходить в ледяную воду, цеплять трос и вытягивать авто. Машины уже скорее не ехали, а выплывали. Тем, кто на общественном транспорте, тоже не удалось скрыться от воды: волны накатывали прямо в салон автобусов, сообщает "ТВ Центр".

Наиболее сложная ситуация - в городе Лесозаводске. Там введён режим ЧС. На населённый пункт обрушился ледяной дождь. Деревья, машины, линии электропередачи - всё покрылось коркой. Более 1 200 домов остались без электроснабжения. Деревья не выдерживают ледяной тяжести и падают прямо на дома, дороги и автомобили. Похожая обстановка и в Пограничном районе.

Штормит озеро Ханка. Сильные волны доходят к домам на побережье. А в северных районах края выпал снег. По трассе в Хабаровск большегрузы не могут проехать из-за снежного наката. Дорожная техника в усиленном режиме расчищает дороги.

В Приморье действует штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, погода улучшится только к вечеру 7 ноября. Но ситуацию может усугубить понижение температуры.

Ольга Скрипникова, «ТВ Центр»

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