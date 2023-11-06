Сектор Газа пережил самые мощные удары израильской армии

Гибнет в основном мирное население

ВВС Израиля этой ночью нанесли самые мощные за всё время войны м удары по сектору Газа. В ЦАХАЛ сообщили, что за сутки поражены 450 объектов движения ХАМАС: командные центры, наблюдательные посты, пусковые установки и подземные тоннели. Зачищен военный лагерь, ликвидированы несколько полевых командиров.

Снова атакована и территория Ливана, жертвами авианалётов стали женщина и трое детей. Бейрут намерен подать жалобу в ООН, сообщает "ТВ Центр".

Обстрелы продолжают и исламисты. Сирены воздушной тревоги звучали в центральных районах Израиля. Несколько ракет упали в городе Кирьят-Шмона. Ранее его жители были эвакуированы. А в Иерусалиме вооружённый ножом мужчина напал на полицейский патруль. Двое сотрудников ранены, нападавший застрелен.

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