Совбез ООН проведёт экстренное заседание по ситуации в Газе

В палестинском анклаве ухудшается гуманитарная обстановка

Экстренное заседание по ситуации в Газе проведёт сегодня Совбез ООН. В организации сообщили: с начала конфликта на территории палестинского анклава погибли 88 сотрудников её международной миссии. Митинги за прекращение огня проходят по всему миру.

Удержать свои позиции в регионе всеми силами стараются США. Анкара - ещё один пункт поездки Энтони Блинкена. Более чем скромная встреча в аэропорту - у трапа госсекретаря приветствовали лишь заместитель губернатора турецкой столицы и посол США. Запланированы переговоры только на уровне министра иностранных дел Турции, сообщает "ТВ Центр".

В Стамбуле пришвартовался круизный лайнер "Корабль мира". Через весь борт гигантский баннер с надписью: "Хватит убивать Газу". Активисты, путешествующие на этом судне, призывают к немедленной доставке гуманитарной помощи в палестинский анклав.

Повторной атаке подверглись места дислокации американских солдат в Ираке сразу же после визита в Багдад госсекретаря США и его заверений в том, что Штаты делают всё возможное для защиты своих баз и военных.

Аналогичной была встреча и в палестинском городе Рамалла, где Блинкен провёл переговоры с Махмудом Аббасом. Однако, совместного брифинга не последовало.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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