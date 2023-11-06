Собянин назвал самые популярные у детей музеи

В Москве действует специальная программа для молодёжи

За последние шесть лет московские школьники более двух с половиной миллионов раз бесплатно посетили музеи благодаря специальной программе "Музеи - детям". Об этом рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин.

Большой популярностью пользуются Дарвиновский музей, Музей космонавтики, Билогический музей имени Тимирязева, а также заповедники Царицыно, Коломенское, Измайлово. Проект постоянно расширяется, сообщает "ТВ Центр".

В этом году к нему присоединились пять новых площадок. В их числе - "Старый Английский двор" - одно из древнейших зданий, сохранившихся в Москве, а также "Медиацентр" парка "Зарядье", где подготовили выставки, посвящённые разным регионам России.

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