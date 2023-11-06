В Москве идёт активное строительство спортивных объектов

О новых спорткомплексах рассказал Сергей Собянин

В Москве идёт активное строительство спорткомплексов. Под эти цели с начала года выделено почти 20 гектаров земли, сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что скоро в столице откроются центр с крытыми футбольными полями, комплекс с бассейнами и залами для игровых видов спорта, ледовый дворец для соревнований по кёрлингу и комплекс с ледовой ареной.

Город предоставляет земельные участки без торгов под масштабные инвестиционные проекты с 2016 года. Благодаря этому в столице появляются новые рабочие места.

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