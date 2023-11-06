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Началось строительство железной дороги между Крымом и Ростовом-на-Дону

13:10
  • понедельник
  • 06 ноября 2023

Подробности сообщил глава Запорожской области

Крым и Ростов-на-Дону соединит железная дорога. Её строительство уже началось, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

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По его словам, строительство магистрали начато со стороны Донецка. Дорога пройдёт от Акимовки до Ростова-на-Дону через Бердянск и Мариуполь, сообщает РИА Новости.

Новый проект обезопасит движение железнодорожного транспорта от обстрелов ВСУ. Сейчас под прицелом украинских войск – дорога, идущая вдоль города Пологи в направлении Орехова.

Накануне в Донецке звучали заявления о возможном строительстве в городе метро. Этого не исключил министр транспорта ДНР Владимир Тужилин.

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