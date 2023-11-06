В Херсонской области введён комендантский час

Об этом сообщил глава региона
С 7 ноября на территории Херсонской области с 20:00 до 6:00 будет действовать комендантский час. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.
"Уважаемые херсонцы, прошу учитывать эти изменения при планировании своих поездок и перемещений по личным или деловым надобностям", - обратился к жителям области её руководитель.
В сентябре 2023 года глава ДНР Денис Пушилин ввёл на территории республики комендантский час. Он действует по будням с 23:00 до 4:00.
Также в ДНР начала действовать военная цензура за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем. Введён и контроль за телефонными переговорами.