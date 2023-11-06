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В Херсонской области введён комендантский час

13:38
  • понедельник
  • 06 ноября 2023

Об этом сообщил глава региона

С 7 ноября на территории Херсонской области с 20:00 до 6:00 будет действовать комендантский час. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

На всей территории ДНР введён комендантский час
Власти Херсона ввели круглосуточный комендантский час

"Уважаемые херсонцы, прошу учитывать эти изменения при планировании своих поездок и перемещений по личным или деловым надобностям", - обратился к жителям области её руководитель.

В сентябре 2023 года глава ДНР Денис Пушилин ввёл на территории республики комендантский час. Он действует по будням с 23:00 до 4:00.

Также в ДНР начала действовать военная цензура за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем. Введён и контроль за телефонными переговорами.

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