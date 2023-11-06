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Собянин рассказал о росте популярности портала mos.ru

16:52
  • понедельник
  • 06 ноября 2023

Мэр назвал самые востребованные сервисы

Больше 550 миллионов раз москвичи воспользовались услугами и сервисами портала mos.ru с начала года. Такие данные привёл на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин. Мэр отметил, что это на 15% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Самыми востребованными сервисами портала остаются электронная медицинская карта, дневник школьника и передача показаний счётчиков воды и тепла.

Портал mos.ru пользуется большой популярностью у москвичей. На нём представлены десятки полезных сервисов, которые экономят время горожан.

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