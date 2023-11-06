ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Госпитализирован худрук Малого театра Юрий Соломин

14:32
  • понедельник
  • 06 ноября 2023

Он потерял сознание на улице

Госпитализирован народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. Об этом РБК сообщила директор театра Тамара Михайлова.

"Он потерял сознание на улице, когда садился в машину. Сейчас он в больнице. Он в сознании, разговаривает", - сообщила Михайлова.

Юрию Соломину 88 лет. Известность ему принесли роли в таких фильмах, как "Красная палатка", "Адъютант его превосходительства", "Хождение по мукам", "ТАСС уполномочен заявить", "Обыкновенное чудо".

С 1988 года Юрий Соломин занимает пост худрука Малого театра. Артист играет на его сцене с 1957 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Юрий Соломин
Юрий Соломин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.