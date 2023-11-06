Госпитализирован худрук Малого театра Юрий Соломин

Он потерял сознание на улице

Госпитализирован народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. Об этом РБК сообщила директор театра Тамара Михайлова.

"Он потерял сознание на улице, когда садился в машину. Сейчас он в больнице. Он в сознании, разговаривает", - сообщила Михайлова.

Юрию Соломину 88 лет. Известность ему принесли роли в таких фильмах, как "Красная палатка", "Адъютант его превосходительства", "Хождение по мукам", "ТАСС уполномочен заявить", "Обыкновенное чудо".

С 1988 года Юрий Соломин занимает пост худрука Малого театра. Артист играет на его сцене с 1957 года.

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