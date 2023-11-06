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В поведении Зеленского заметили серьёзные изменения

15:47
  • понедельник
  • 06 ноября 2023

Они появились после провала контрнаступления ВСУ

В поведении Владимира Зеленского заметили серьёзные изменения. Они появились после сообщений о необходимости переговоров между Москвой и Киевом.
Зеленский занервничал после новостей о переговорах с Россией

Зеленский кардинально поменял тон в общении с Западом, пишет британский политолог Марк Галеотти в издании The Spectator.

"Если недавно позиция Киева была: "Дайте нам больше, и мы сможем быстро победить", то теперь она становится: "Дайте нам больше, или это затянется на неопределённый срок", - утверждает автор статьи.

Галеотти отмечает, что таким образом Зеленский хочет сыграть на страхе Запада перед затяжным конфликтом с Россией. По мнению политолога, стратегия президента России Владимира Путина тоже включает в себя пункт о постепенно наступающей усталости партнёров Киева и их нежелании затягивать противостояние.

На днях украинский президент поспешил выступить с опровержением информации, которую распространили его западные союзники. Владимир Зеленский опроверг сообщения о попытках склонить его к переговорам с Россией.

Лидер Незалежной спешно заявил, что никто из лидеров США и Евросоюза не давит на него с целью проведения переговоров с Москвой. Подобные разговоры начались после того, как стало понятно, что так называемое контрнаступление ВСУ захлебнулось.

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