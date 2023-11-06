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Российские войска не дали ВСУ переправиться через Днепр

16:19
  • понедельник
  • 06 ноября 2023

Пресечены пять попыток

Армия России пресекла пять попыток бойцов ВСУ переправиться через Днепр на херсонском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

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В результате боевых действий суточные потери противника на этом участке составили до 130-ти военнослужащих убитыми и ранеными.

Также за минувшие сутки средствами противовоздушной обороны перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и сбиты 23 украинских беспилотника.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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