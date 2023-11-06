До конца года в Москве высадят более 750 деревьев

Больше всего - на Ленинском проспекте

До конца этого года в Москве высадят более 750 деревьев. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Почти 200 новых зелёных насаждений появятся на Ленинском проспекте. Деревья также украсят общественные пространства около Марьинских прудов-регуляторов, Воробьёвскую набережную, Аллею славы звëзд зимних Олимпийских игр, Южный речной вокзал.

Мэр назвал озеленение завершающим и обязательным этапом всех проектов благоустройства. В Москве предпочтение отдают деревьям, устойчивым к сложным городским условиям. Это, как правило, липы, рябины, клёны, декоративные яблони, красные дубы и берёзы.

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