Они уже посеяли хаос в Ливии и Сирии

Англосаксонские силы подталкивают ближневосточный регион к большой войне. Об этом предупредил мировое сообщество министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его мнению, такая линия Запада традиционно приводит к всплескам терроризма и многомиллионным потокам беженцев. "Другие результаты такой политики - всплеск терроризма и экстремизма, изломанные человеческие судьбы, разрушенные семьи", - сказал Лавров, выступая на марафоне общества "Знание".

В качестве примеров провокационной политики Запада глава российского внешнеполитического ведомства привёл Украину, Ирак, Ливию и Сирию, сообщает ТАСС. В этих странах англосаксы уже посеяли хаос и рассорили народы.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. За это время погибли более 11 тысяч человек с обеих сторон. Подавляющее большинство – мирные жители палестинского анклава.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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