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Число погибших в секторе Газа превысило 10 тысяч

19:12
  • понедельник
  • 06 ноября 2023

Около половины жертв бомбардировок - дети

В результате бомбардировок Израилем сектора Газа погибли 10 022 палестинца. Почти половина погибших – дети, жертвами атак ЦАХАЛ стали 4 104 палестинских ребёнка, сообщает Al-Arabiya со ссылкой на Министерство здравоохранения анклава. Среди погибших есть врачи – более 150 человек.
Сектор Газа пережил самые мощные удары израильской армии

В ночь на 6 ноября сектор Газа пережил самую мощную с начала войны атаку. А за день до этого Израиль нанёс авиаудар по лагерю беженцев Аль-Магази. Счёт погибших идёт на десятки.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. За это время погибли более 11 тысяч человек с обеих сторон. Подавляющее большинство – мирные жители палестинского анклава.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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