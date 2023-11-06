Пленный украинский военный рассказал о зверствах ВСУ в Запорожье

Все, кто поддерживает Россию, бесследно исчезают

Пленный украинский военный рассказал о расправах над жителями Запорожья за поддержку России. Откровения бойца ВСУ записали на видео корреспонденты РИА Новости.

По его словам, люди могут быть и не настроены против России, но боятся говорить о ней что-то положительное. Расправиться могут и с гражданскими, и с военными. Пленный рассказал, что даже разговоры среди своих могут быть опасны.

"Поговорил - и через два дня пропал человек. Говорят, заехали бойцы, которые на посёлке проживают. Повезли на воспитательную беседу - и всё, пропал", - рассказал украинский военный из Запорожья.

После начала провального контрнаступления ВСУ украинские военные всё чаще сами сдаются в плен. 3 ноября Минобороны России сообщило, что только за последнюю неделю 28 украинских военных добровольно сдались в плен российским войскам в зоне спецоперации.

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