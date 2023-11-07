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Генсек ООН Гутерриш: Газа становится кладбищем для детей

08:04
  • вторник
  • 07 ноября 2023

Необходимо немедленное прекращение огня

Открытое заседание Совета безопасности ООН по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта состоится в четверг, сообщила представитель Объединенных Арабских Эмиратов.

Накануне члены Совбеза на закрытом совещании снова не смогли согласовать текст резолюции. А к международному сообществу обратился генеральный секретарь организации. Антониу Гутерриш обвинил в эскалации обе стороны конфликта. Израиль - за неизбирательные удары по гражданским объектам (больницам, лагерям беженцев, мечетям, церквям и объектам ООН). А движение ХАМАС - за продолжение обстрелов и использование мирных жителей в качестве живого щита.

Генсек заявил: в условиях гуманитарной катастрофы в секторе Газа дальнейшее промедление недопустимо. 

"Газа становится кладбищем для детей – сотни девочек и мальчиков гибнут и получают ранения каждый день. Необходимо немедленное прекращение огня, безоговорочное освобождение заложников в Газе прямо сейчас, защита гражданских лиц, больниц, объектов ООН, приютов и школ, безопасная доставка в Газу продовольствия, воды, медикаментов и, конечно же, топлива, без которого погибнут многие новорожденные и пациенты", - добавил генсек ООН.

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