ВСУ потеряли танк западного производства

На краснолиманском направлении реактивная артиллерия группировки "Центр" ударила по скоплению живой силы и техники ВСУ. Российские "Грады" вели огонь с 10-километровой дистанции. По данным беспилотников, цели пораженЫ практически на 90%.

На артемовском направлении бронетехнику и пехоту ВСУ уничтожила штурмовая группа Ивановских десантников. Бойцы незаметно приблизились к опорному пункту националистов, которые готовились атаковать наши позиции. Внезапно ударив по противнику, подразделение ВДВ уничтожило БМП и танк западного производства. Враг спешно отступил, и "крылатая пехота" закрепилась на занятом рубеже. Радикалы попытались контратаковать, но десантники обратили их в бегство, применив автоматический гранатомет "Пламя". Несколько боевиков были ликвидированы.

На южнодонецком направлении военные объекты неонацистов уничтожили штурмовики СУ-25. Экипажи двух "летающих танков" выпустили ракеты по укрепленным полевым позициям и технике боевиков. Поразив намеченные цели, маневренные и оснащенные современным вооружением самолеты - выпустили тепловые ловушки, чтобы отвлечь врага, и благополучно вернулись на аэродром базирования. После технического обслуживания "Грачи" снова готовы к боевым вылетам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"