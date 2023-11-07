ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Представлены новые герои СВО

08:18
  • вторник
  • 07 ноября 2023

Сержант Александр Бут неожиданно был атакован националистами

Минобороны России представило новых героев спецоперации.

Сержант Александр Бут в составе нашей колонны, которая везла топливо и боеприпасы на передовую для десантных подразделений, неожиданно был атакован националистами. Понимая, что в случае попадания снаряда в бензовоз, который следовал за машиной Александра, часть колонны будет уничтожена, Бут сумел метким броском гранаты ликвидировать вражескую группу. Остальные радикалы отступили. Груз был вовремя доставлен на линию соприкосновения.

Ефрейтор Григорий Захаров в составе экипажа самоходной артустановки во время обороны наших позиций был обнаружен противником. Под массированным огнем неприятеля Захаров сумел вынести из-под обстрела несколько раненых товарищей, оказал им первую помощь, а затем вернулся к орудию. И по полученным координатам нанес удар по националистам. Оставшись без поддержки артиллерии, подразделения ВСУ понесли большие потери.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.