Представлены новые герои СВО

Сержант Александр Бут неожиданно был атакован националистами

Минобороны России представило новых героев спецоперации.

Сержант Александр Бут в составе нашей колонны, которая везла топливо и боеприпасы на передовую для десантных подразделений, неожиданно был атакован националистами. Понимая, что в случае попадания снаряда в бензовоз, который следовал за машиной Александра, часть колонны будет уничтожена, Бут сумел метким броском гранаты ликвидировать вражескую группу. Остальные радикалы отступили. Груз был вовремя доставлен на линию соприкосновения.

Ефрейтор Григорий Захаров в составе экипажа самоходной артустановки во время обороны наших позиций был обнаружен противником. Под массированным огнем неприятеля Захаров сумел вынести из-под обстрела несколько раненых товарищей, оказал им первую помощь, а затем вернулся к орудию. И по полученным координатам нанес удар по националистам. Оставшись без поддержки артиллерии, подразделения ВСУ понесли большие потери.

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