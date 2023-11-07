Военнослужащих группировки "Запад" наградили за уничтожение "Леопардов"

ВС России сорвали очередную попытку наступления противника

Боевые награды и денежные сертификаты за уничтожение танков "Леопард-2" на купянском направлении прямо на передовой получили военнослужащие группировки "Запад".

Медали "За храбрость", "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" и "За разминирование" наиболее отличившимся бойцам вручил заместитель командующего округа Владимир Луговой.

Наши штурмовые отряды сорвали очередную попытку наступления противника, проявив мужество и отвагу. Первый сертификат на миллион рублей за подбитый "Леопард" получил расчет противотанкового ракетного комплекса "Корнет", второй - разведгруппа во главе с командиром с позывным "Крестный", которая уничтожила германский танк с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"