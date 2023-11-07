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В Москве 82 года назад состоялся исторический парад

08:25
  • вторник
  • 07 ноября 2023

Подготовка велась в строгой секретности

Ровно 82 года назад в Москве состоялся исторический парад. Он прошел в 1941-м. Столица была на осадном положении - фашистские войска находились всего в десятках километров.

Подготовка велась в строгой секретности - командиры и личный состав отобранных частей узнали, что участвуют в параде, лишь поздно ночью 6 ноября. А уже в восемь утра по брусчатке Красной площади промаршировали курсанты военных училищ, полк Ивановской дивизии, мотострелки, моряки, ветераны - всего 28 с половиной тысяч человек и около 200 боевых машин. Многие прямо с площади уходили на фронт.

Этим парадом наша страна показала всему миру - Москва не сдалась. Город, который, как считал Гитлер, уже повержен, готовился к решающему бою и победил.

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Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года
Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года
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