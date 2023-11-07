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В ДНР задержали украинского шпиона

08:31
  • вторник
  • 07 ноября 2023

Мужчина поддерживал связь с киевскими спецслужбами

Силовиками ДНР задержан местный житель. Он подозревается в передаче секретных данных украинской стороне.

Как сообщили в управлении ФСБ по Донецкой народной республике, связь с киевскими спецслужбами мужчина поддерживал при помощи закладок и закрытых сообществ в мессенджерах и соцсетях. Также он предпринимал попытки попасть на военную службу по контракту в добровольческие подразделения, чтобы получать информацию, представляющую в том числе государственную тайну.

Возбуждено уголовное дело.

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