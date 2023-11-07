В столице Бурятии загорелся торговый центр

Огонь молниеносно охватил стены и кровлю здания

Крупный пожар тушат в Улан-Удэ. В Октябрьском районе столицы Бурятии горит торговый центр "Гвоздь".

Огонь молниеносно охватил стены и кровлю здания, которая частично обрушилась. Огромный пламенный столб был виден из многих районов города.

По предварительным данным, пострадавших нет. Шесть человек покинули помещения самостоятельно. Угрозы для соседних строений нет.

Очаг локализован на площади 22 тысячи квадратных метров. В тушении задействованы 164 специалиста МЧС и 48 единиц техники. Работу спасателей осложняет непростая планировка здания. Причины возгорания пока неизвестны.

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