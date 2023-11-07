ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В столице Бурятии загорелся торговый центр

08:44
  • вторник
  • 07 ноября 2023

Огонь молниеносно охватил стены и кровлю здания

Крупный пожар тушат в Улан-Удэ. В Октябрьском районе столицы Бурятии горит торговый центр "Гвоздь".

Огонь молниеносно охватил стены и кровлю здания, которая частично обрушилась. Огромный пламенный столб был виден из многих районов города.

По предварительным данным, пострадавших нет. Шесть человек покинули помещения самостоятельно. Угрозы для соседних строений нет.

Очаг локализован на площади 22 тысячи квадратных метров. В тушении задействованы 164 специалиста МЧС и 48 единиц техники. Работу спасателей осложняет непростая планировка здания. Причины возгорания пока неизвестны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Пожар в ТЦ "Гвоздь"
Пожар в ТЦ "Гвоздь"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.