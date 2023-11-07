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Экоактивисты повредили картину Веласкеса

08:35
  • вторник
  • 07 ноября 2023

Злоумышленники задержаны

Британские эксперты изучают возможные повреждения картины Веласкеса, которая подверглась нападению вандалов.

Речь идет о знаменитом полотне "Венера с зеркалом" - экспонате Лондонской национальной галереи. Двое экоактивистов - юноша и девушка - разбили аварийными молотками защитное стекло на раме. После чего начали выкрикивать лозунги о необходимости запрета на добычу нефти и газа.

Оба злоумышленника задержаны. А шедевр испанского художника временно снят с экспозиции.

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Экоактивисты
Экоактивисты
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