Экоактивисты повредили картину Веласкеса

Злоумышленники задержаны

Британские эксперты изучают возможные повреждения картины Веласкеса, которая подверглась нападению вандалов.

Речь идет о знаменитом полотне "Венера с зеркалом" - экспонате Лондонской национальной галереи. Двое экоактивистов - юноша и девушка - разбили аварийными молотками защитное стекло на раме. После чего начали выкрикивать лозунги о необходимости запрета на добычу нефти и газа.

Оба злоумышленника задержаны. А шедевр испанского художника временно снят с экспозиции.

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