Нетаньяху допустил "небольшие паузы" в военных операциях в Газе

Для полного прекращения огня боевики ХАМАС должны освободить заложников

В военных операциях на территории Газы возможны "небольшие паузы" для доставки гуманитарных грузов. Об этом в ходе интервью новостному телеканалу ABC заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Небольшие паузы – час здесь, час там – у нас были и раньше. Они вполне возможны", - заявил Нетаньяху, чьи слова приводит РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналиста касательно полного прекращения огня между сторонами палестино-израильского конфликта, глава правительства в очередной раз подчеркнул, что для этого боевики радикального движения ХАМАС должны пойти на уступки: передать военнослужащим ЦАХАЛ захваченных во время террористических атак 7 октября мирных граждан.

Западные политики неоднократно заявляли о необходимости гуманитарных пауз в наземных операциях Армии обороны Израиля на территории анклава. В частности, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывал участников конфликта к установлению двухнедельного перемирия для переселения мирных жителей Газы в безопасные районы.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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