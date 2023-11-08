Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Венера входит в знак Весов

Овны

Ваша личная жизнь начинает играть яркими красками, так что ноябрь не будет томным! Впереди - свидания, сближение с партнером или прекрасная новая любовь.

Тельцы

Представители знака, уставшие ходить по врачам и принимать лекарства, имеют хорошие шансы на выздоровление. Также Венера обещает вам больше комфорта, отдыха и приятных дней до 4 декабря.

Близнецы

Ваши творческие проекты будут процветать, равно как и ваша внешность. Пришло время купить себе ворох новой одежды, сходить к косметологу, парикмахеру. Одним словом - преобразиться!

Раки

Венера переместилась в домашний сектор, чтобы вы могли дать волю своей фантазии и преобразить жилище. До 4 декабря звезды будут вам в этом помогать.

Львы

Готовьте блокноты: красивые слова будут рождаться у вас легко и искренне. Благодаря Венере вас ожидает период приятного общения и конструктивных деловых переговоров.

Девы

Готовьтесь хорошо зарабатывать: звезды обещают вам месяц роста доходов. Пахать особо не придется, деньги будут сами идти к старательным и скромным представителям знака.

Весы

Венера входит в ваш знак, чтобы сделать жизнь значительно приятнее. Обязательно составьте список мероприятий, которыми будете радовать себя: шопинг, отдых.

Скорпионы

Венера в предыдущем знаке означает, что идут последние приготовления к празднику жизни. В декабре вас ждут признание и сатисфакция за все, что вам пришлось пережить.

Стрельцы

Совместный отдых с друзьями, удачная фотосессия, эффективная реклама в социальных сетях - дары, которые приготовила вам Венера. Займитесь этим, времени не так уж много!

Козероги

Сделайте ставку на дипломатичность и спокойный, взвешенный подход к людям и делам. И тогда случится чудо: вы сможете достичь желаемого в карьере, бизнесе, отношениях.

Водолеи

Вы можете обнаружить, что давно нравитесь кому-то в университете, колледже или на работе. Новый роман может захватить вас в путешествии по другой стране или по просторам интернета.

Рыбы

Записывайтесь к специалисту, если есть какая-то деликатная тема, которая вас беспокоит. Венера поможет вам все разрулить мягко и спокойно, пользуйтесь ее покровительством.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"