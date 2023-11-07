Российская ПВО поразила 17 БПЛА над Черным морем и Крымом

Россия продолжает спецоперацию

Утром вторника, 7 ноября, российские средства противовоздушной обороны уничтожили девять беспилотников и перехватили восемь таких аппаратов над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым.

Как рассказали в российском Министерстве обороны, речь идет об украинских БПЛА самолетного типа.

При этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал в своем Telegram-канале, что обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке. Оперативные службы уже находятся на месте происшествия, идет ликвидация небольшого возгорания.

4 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о работе ПВО в районе Керчи. Украинские военные выпустили 15 крылатых ракет, 13 из которых сбили силы ПВО. Обломки сбитых ракет ВСУ упали на территории завода имени Бутомы, при этом пострадал военный корабль.

Министерство обороны России предупреждало официальный Киев о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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