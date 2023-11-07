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Россия завершила выход из Договора об обычных вооруженных силах в Европе

08:41
  • вторник
  • 07 ноября 2023

Западные страны показали свою недоговороспособность

Предусмотренная Договором об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) процедура выхода России завершена в полночь 7 ноября. Об этом рассказали в российском Министерстве иностранных дел.

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что "международно-правовой документ, действие которого было приостановлено нашей страной еще в 2007 году, окончательно ушел для нас в историю".

В министерстве отметили, что попытки обеспечивать военную безопасность в Европе без учета интересов России ни к чему хорошему их инициаторов не приведут, а "попытки цепляться за отжившие свой век договоренности, не соответствующие новой обстановке, также обречены на провал", сообщает "Интерфакс".

Ранее Россия официально уведомила о своем решении выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) все страны, подписавшие этот документ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков называл данный документ де-факто неживым механизмом, подчеркивая, что в области контроля за вооружениями и стратегической стабильности возник "большой вакуум", требующий заполнения.

Российский министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что Москва готова к дискуссии по урегулированию украинского кризиса и противоречий с Западом, но лишь на условиях равноправного диалога. При этом генерал армии предупреждал, что стремление Запада к эскалации конфликта с Россией несет угрозу прямого столкновения ядерных держав, хотя российская ядерная доктрина не изменилась.

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