Сделать доброе дело: Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Даши Новиковой

Девочке грозит серьезный рецидив

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 16-летней Даши Новиковой из Ленинградской области. Девочка борется со смертельной болезнью - лимфомой Ходжкина. Она уже прошла через пять курсов химиотерапии и пересадку костного мозга. Однако на этом лечение не окончено. Теперь девочке грозит риск серьезного рецидива, который она может не пережить. Чтобы этого не произошло, необходим очень дорогой препарат. Стоит он более 2 миллионов рублей. Родители Даши в отчаянии. Собрать такую сумму они не в состоянии.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Принять лекарства, сходить на прием к врачу, сдать анализы, пройти все необходимые процедуры - и так по кругу. Больше года Даша борется со страшным диагнозом - лимфомой Ходжкина. Смертельная болезнь стремительно разрушает лимфатическую систему девочки. Поражает органы. Когда врач впервые произнес диагноз, мама Даши потеряла сознание.

"Земля из-под ног ушла. Я долго не могла в себя прийти. Пришла уже в чувства, когда врач объясняла, говорила, что есть шанс, все шансы. Что она будет жить", - вспоминает мама.

Понять, что с Дашей не так, было непросто даже врачам. Первые симптомы не вызывали сильного беспокойства. Появились пятна в области шеи и небольшая припухлость. Но вскоре начались серьезные осложнения, которые сильно напугали родных девочки.

"Она перестала есть. Мало ела. Ложку-две, а потом все худеть, худеть, худеть. Температура стала вырастать до 38, до 39", - говорит мама.

Несмотря на самочувствие, в сентябре Даша все-таки пошла в школу. Но спустя всего неделю девочку срочно отправили в реанимацию. С того момента в телефоне Даши - совсем не те фото, которые ожидаешь увидеть у подростка. А в воспоминаниях - очень много боли. Девочка прошла пять курсов химиотерапии. Ей совсем не хотелось есть, спать, двигаться. Пришлось привыкать и к новому отражению в зеркале.

Даша прошла через трансплантацию костного мозга. Совсем недавно ее отпустили домой. Наконец можно выйти на улицу - пусть ненадолго. Но болезнь перечеркнула столько планов. Девочка хотела поступить в колледж, стать педагогом. Но сейчас главная задача - победить смертельную болезнь.

"У нее поражены и печень, и селезенка. И склероз, то есть она теряет частично память. Она, бывает, не помнит, например, что позавчера было", - продолжает мама.

Даше грозит риск рецидива, который она может не пережить. Чтобы избежать страшных последствий, девочке срочно необходим специальный препарат. Но стоит лекарство больше двух миллионов рублей.

"Эти препараты мне нужны как воздух, потому что без них мне тяжело приходится. Я хочу поскорее выздороветь, учиться, работать", - говорит Даша.

Проведя столько времени в больнице, девочка всерьез задумалась о поступлении в медицинский. У Даши есть младший брат и любимая бабушка. Сейчас они в другом городе. И мечтают наконец встретиться.

Болезнь многому научила девочку. Сделала сильнее. Даша и себе, и маме не разрешает плакать.

"Жизнь еще впереди, будет много веселого. Я говорю - вылечимся и потом еще посмеемся над чем-нибудь", - продолжает Даша.

И все это может стать реальностью благодаря вам, зрителям нашего канала. Любая сумма приблизит Дашу к выздоровлению.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Дарьи Новиковой, программа 1824

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"