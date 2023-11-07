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Армия Израиля пригрозила ударами по всему Ближнему Востоку

09:17
  • вторник
  • 07 ноября 2023

Израильские истребители успешно атакуют объекты военной инфраструктуры ХАМАС

Истребители ВВС Израиля наносят авиаудары по всему Ближнему Востоку для защиты национальных интересов страны. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

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Бригадный генерал назвал действия ВВС Израиля в ходе наземной операции на территории Газы "крайне эффективными и успешными". По его словам, истребители F-35 не только наносят авиаудары по объектам военной инфраструктуры радикального движения ХАМАС, но и прикрывают сухопутные подразделения ЦАХАЛ по мере их продвижения вглубь анклава.

"Параллельно ВВС наносят удары по всему Ближнему Востоку – против любой угрозы Израилю", - указал Хагари, чьи слова приводит РИА Новости.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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