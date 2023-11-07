Армия Израиля пригрозила ударами по всему Ближнему Востоку

Израильские истребители успешно атакуют объекты военной инфраструктуры ХАМАС

Истребители ВВС Израиля наносят авиаудары по всему Ближнему Востоку для защиты национальных интересов страны. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Бригадный генерал назвал действия ВВС Израиля в ходе наземной операции на территории Газы "крайне эффективными и успешными". По его словам, истребители F-35 не только наносят авиаудары по объектам военной инфраструктуры радикального движения ХАМАС, но и прикрывают сухопутные подразделения ЦАХАЛ по мере их продвижения вглубь анклава.

"Параллельно ВВС наносят удары по всему Ближнему Востоку – против любой угрозы Израилю", - указал Хагари, чьи слова приводит РИА Новости.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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