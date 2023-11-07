Посол Антонов назвал условие возобновления диалога с США

Пока Вашингтон говорит с позиции силы, это невозможно

Стабилизация российско-американских отношений не произойдет, пока Соединенные Штаты пытаются говорить с Россией с позиции силы. Об этом заявил в понедельник, 6 ноября, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Как отмечается в Telegram-канале российской дипмиссии, Антонов указал на заведомую провальность попыток вести диалог с нашей страной с позиции силы.

Посол подчеркнул, что пока такой подход не прекратится, ни о какой даже малейшей стабилизации российско-американских отношений говорить нельзя, а недружественные действия получат "жесткий и адекватный ответ".

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков рассказал, что Москва получила от Вашингтона предложения по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. США предлагают "на систематическую основу поставить ведение диалога, причем делать это в отрыве от всего происходящего", отметил дипломат.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предупреждал, что заключение новых договоренностей в области контроля над вооружениями между Москвой и западными странами возможно, но только в том случае, если эти государства пересмотрят свою антироссийскую политику.

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