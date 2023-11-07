Украина так и не добилась успехов на поле боя

Украинская и американская стороны закулисно обвиняют друг друга в том, что попытки Киева провести контрнаступление были неудачными. Об этом пишет обозреватель The Washington Post Макс Бут.

По утверждению Бута, американцы сетуют на то, что украинцы не справились с проведением общевойскового наступления в стиле НАТО и вернулись к боевым действиям на истощение, характерным для советской военной стратегии. Одновременно с этим они отправляли крайне нужный личный состав на второстепенные действия вокруг Артемовска.

В Киеве жалуются, что Запад не предоставил достаточно вооружений, чтобы прорвать российские укрепления, а многие полученные вооружения находились в нерабочем состоянии.

Ранее источники на Западе сообщали, что официальные лица США и Европы начали обсуждать с украинским правительством возможные последствия мирных переговоров с Россией. В частности — от чего Киеву придется отказаться, чтобы достичь соглашения.

При этом президент Украины Владимир Зеленский опроверг сообщения о попытках склонить его к переговорам с Россией, уверяя, что никто из лидеров США и Евросоюза не давит на него с целью проведения переговоров с Москвой.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, комментируя тему возможных российско-украинских переговоров, что "на горизонте еще не появились раздражители, чтобы мой мозг переключился на эту тему". Сторонникам мирных переговоров с Москвой он пригрозил "неприятным разговором".

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