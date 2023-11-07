Собянин: Создание современного кампуса МГТУ имени Баумана планируется завершить в 2024 году

МГТУ имени Баумана — один из старейших инженерных вузов страны

Создание современного кампуса МГТУ имени Баумана планируется завершить в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин. На своем сайте мэр опубликовал видео о том, как идет строительство нового дома для преподавателей и студентов.

Общая готовность комплекса составляет 50%. До конца года планируется завершить строительство исследовательского центра и многофункционального библиотечного корпуса. Также на 50% и 75% готовы комплекс общежитий.

Более подробная информация размещена на сайте мэра.

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