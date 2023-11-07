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Собянин: 18 павильонов ВДНХ представят спецпрограммы в рамках международной выставки-форума "Россия"

09:38
  • вторник
  • 07 ноября 2023

Гостей форума ждет обширная программа

18 павильонов-резидентов ВДНХ подготовили специальные программы в рамках международной выставки-форума "Россия". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Так, в Музее городского хозяйства покажут 13-метровый макет столицы, а в павильоне №31 "Геология" пройдет выставка о достижениях российских ученых в сельском хозяйстве. В Музее кино расскажут о развитии отечественного кинематографа с начала XX века до 1980-х годов, а в Музее Востока открылась экспозиция "Россия. Ближе к Востоку".

Более подробная информация — на сайте мэрии Москвы.

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