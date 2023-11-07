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В нескольких регионах на Дальнем Востоке ликвидируют последствия непогоды

11:37
  • вторник
  • 07 ноября 2023

Мощный циклон обрушился на Хабаровский край

Спасатели помогают автомобилистам выбираться из снежного плена. Застревают не только легковые авто, но и машины скорой помощи. Хабаровский край оказался во власти мощного циклона. На улицах сугробы по колено. Общественный транспорт ходит с перебоями, а машины не могут въехать на обледеневшие подъемы. В такую непогоду водители стараются помогать друг другу.

Ситуацию осложняет ветер, порывы достигают до 20 метров в секунду. Из-за гололедицы и метели движение на федеральных трассах ограничено.

"Закрыты участки дорог на федеральных автотрассах для большегрузного и пассажирского транспорта Хабаровск - Владивосток, Хабаровск - Биробиджан, Комсомольское направление", - сообщил Виталий Дарчия, помощник начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Как раз на дороге в снежный буран, видимо, кто-то не заметил и сбил котенка амурского тигра. Одиноко хромающего зверя подобрали в районе села Вознесенское. Маленькую дикую кошку доставили в ветеринарную клинику. Там ему диагностировали перелом задней конечности. Дальше полосатого пациента повезут в Хабаровск на реабилитацию.

Тем временем в Приморском крае продолжают ликвидировать последствия ледяного дождя. В Дальнереченском и Лесозаводском районах действует режим ЧС. На улицах населенных пунктов десятки поваленных от обледенения деревьев. Специалисты в усиленном режиме наводят порядок: распиливают и убирают ветки, восстанавливают электроснабжение. У сотней жителей в домах до сих пор нет света и отопления

По прогнозам синоптиков, в Хабаровском крае циклон ослабит свое влияние 8 ноября. На следующий день, 9 ноября, к новому ухудшению погоду стоить вновь приготовиться Приморскому краю. Синоптики обещают дожди, мокрый снег и штормовой ветер. 

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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