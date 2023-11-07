Месяц войны: ЦАХАЛ практически завершил зачистки в северной части Газы

Жителей призвали переехать на юг сектора

Месяц войны. Командование Армии обороны Израиля сообщает, что с момента начала операции возмездия в Газе по сектору были выпущены десятки тысяч тонн бомб и ракет. И запретных целей для ЦАХАЛа нет.

Этой ночью взрывы звучали на территории больничного комплекса Насера в городе Газа. Погибли как минимум восемь человек, десятки получили ранения. Также ЦАХАЛ нанес удар по единственной в Газе психиатрической больнице и по офтальмологической клинике. В подвалах лечебных учреждений, по данным израильской разведки, находятся склады и пункты управления ХАМАС. При этом в самих зданиях - сотни и тысячи пациентов и беженцев, которым некуда идти после того, как их дома были разрушены.

Израиль начал ракетные и бомбовые удары по Газе, а затем и наземную операцию в секторе после того, как 7 октября представители ХАМАС вторглись на израильскую территорию, где убивали мирных жителей и захватили заложников. Также массированным обстрелам подверглись города - прежде всего на юге страны. Погибли около 1400 израильтян. А этой ночью палестинские ракеты "Касам" достигали Сдерота и Тель-Авива. Постоянно работала система ПВО "Железный купол". О жертвах и пострадавших среди населения не сообщается.

ЦАХАЛ практически завершил зачистки в северной части Газы. Жителей призвали переехать на юг сектора, но и там небезопасно. Израильские авиация и артиллерия работают постоянно.

На Западном берегу реки Иордан в городе Тулькарм спецназ ЦАХАЛа обстрелял автомобиль, в котором, как сообщается, находились члены ХАМАС, включая полевого командира. Силы безопасности располагают данными, что все четверо ликвидированных несут ответственность за десятки осуществленных террористических нападений и планировали новые. Одновременно в командовании ЦАХАЛа заявили, что Израиль ради своей безопасности готов атаковать территории всего Ближнего Востока.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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