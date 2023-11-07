Совбез ООН вновь не смог согласовать текст резолюции по ситуации на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш призвал стороны к немедленному прекращению огня

Призыв "Свободу Газе" протестующие выкрикивают на фоне символа американской демократии. На футболках у сотен активистов - не менее вызывающая надпись "Евреи, скажите прекратить огнь сейчас же".

Окруженный протестующими порт Такомы. Активисты не позволяют американскому военному кораблю грузить оружие и боеприпасы, отправляемые в Израиль. Вашингтон собирается поставить в Тель-Авив еще и высокоточные бомбы стоимостью 320 миллионов долларов. Но Джо Байден все же сделал звонок премьеру Израиля, чтобы договориться о небольшом перерыве в военной операции. Но договориться не получилось.

"Полного прекращения огня не будет, пока заложники не будут освобождены. Что касается тактических маленьких пауз - час здесь, час там. Они у нас и раньше были", - сказал Биньямин Нетаньяху.

Формулировка "тактическая пауза" - тоже изобретение администрации Байдена. Сейчас в Белом доме осторожничают с высказываниями. Даже сотрудники Госдепартамента в ярости от результатов ближневосточной политики Вашингтона. Вторая за месяц поездка госсекретаря Блинкена по региону вновь оказалась провальной. Издание Politico сообщает, что у Госдепа имеется некий конфиденциальный, но не секретный документ, в котором требуют соблюдать баланс частных и публичных высказываний в адрес Израиля.

"Разрыв между частными и публичными заявлениями Америки способствует формированию у региональной общественности мнения о том, что Соединенные Штаты являются предвзятым и нечестным игроком, что в лучшем случае не способствует, а в худшем - вредит интересам США во всем мире", - говорится в материале.

То есть у мирового сообщества появились большие вопросы к тому миропорядку, что отстаивают США. После очередного заседания Совета безопасности ООН постпред Франции попытался оправдать американских коллег, но в итоге предпочел просто сбежать. Совбез ООН накануне собирался на закрытое заседание, где генсек Антониу Гутерриш снова заявил о необходимости прекращения огня: "Газа становится кладбищем для детей. Сотни детей умирают или получают ранения ежедневно. За четыре недели убито больше журналистов, чем в любом другом конфликте за последние три десятилетия. Убито больше сотрудников ООН, чем за любой сопоставимый период в истории нашей организации. Учитывая, какая катастрофа может случиться, с каждым днем становится очевидным, что прекращение огня необходимо".

В ответ глава израильского МИДа попытался пристыдить генсека ООН, напомнив о погибших в результате действий ХАМАС. Саудовская Аравия на этой неделе планирует провести саммит по ситуации в Газе с участием глав государств исламских стран. А это значит, что вопрос собираются урегулировать в обход американского президента.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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