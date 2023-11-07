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На ВДНХ показали "Возвращение к "Евгению Онегину"

12:10
  • вторник
  • 07 ноября 2023

В исполнении известных артистов на сцене прозвучали фрагменты из произведения великого поэта

На выставке "Россия", которая проходит на ВДНХ, президентский фонд культурных инициатив представил свой проект "С Пушкиным в XXI веке".

В Доме культуры состоялся концерт "Возвращение к Евгению Онегину", посвященный 190-летию выхода в свет полного издания романа в стихах. В исполнении известных артистов на сцене прозвучали фрагменты из произведения великого поэта, а также из одноименной оперы Петра Ильича Чайковского.

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Концерт "Возвращение к Евгению Онегину"
Концерт "Возвращение к Евгению Онегину"
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